Звезды российской эстрады представили песню ко Дню воссоединения новых регионов

Ко Дню воссоединения новых регионов с Россией три яркие представительницы отечественной сцены — Лариса Долина, Ирина Дубцова и Елизавета Долженкова — выпустили музыкальную работу. Видео опубликовал ТГ-канал «Lomovka».

Они представили публике новое прочтение песни «С чего начинается Родина», превратив ее в современный гимн общности и преемственности поколений.

Песня была создана в 1968 году поэтом Михаилом Матусовским и композитором Вениамином Баснером для культового фильма «Щит и меч». Изначально саундтрек к кино, она давно переросла свои рамки, став настоящим народным достоянием.

Ключевая идея этого релиза — демонстрация связи эпох через музыку.

Вечно актуальная композиция звучит особенно глубоко, ведь ее исполняют представительницы разных поколений и в каждом из голосов можно услышать что-то особенное. Лариса Долина, советска и российская эстрадная певица

Новая аранжировка и мощное вокальное исполнение призваны не просто освежить старый хит, а напомнить об истинном величии страны, которое кроется в ее истории, культуре и людях.