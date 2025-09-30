Звезды российской эстрады представили песню ко Дню воссоединения новых регионов

Ко Дню воссоединения новых регионов с Россией три яркие представительницы отечественной сцены — Лариса Долина, Ирина Дубцова и Елизавета Долженкова — выпустили музыкальную работу. Видео опубликовал ТГ-канал «Lomovka».
Они представили публике новое прочтение песни «С чего начинается Родина», превратив ее в современный гимн общности и преемственности поколений.
Песня была создана в 1968 году поэтом Михаилом Матусовским и композитором Вениамином Баснером для культового фильма «Щит и меч». Изначально саундтрек к кино, она давно переросла свои рамки, став настоящим народным достоянием.
Ключевая идея этого релиза — демонстрация связи эпох через музыку.
Новая аранжировка и мощное вокальное исполнение призваны не просто освежить старый хит, а напомнить об истинном величии страны, которое кроется в ее истории, культуре и людях.
Видео: ТГ-канал «Ломовка».