В Уфе столкнулись две легковушки: пострадали водители

В Уфе накануне вечером произошло ДТП с участием автомобилей «Лада Гранта» и «Чери Тигo», в результате которого пострадали оба водителя. Подробности сообщили в ГАИ.

По данным ведомства, 34-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь по улице Шоссейной в сторону Восточной, столкнулся с автомобилем «Чери Тигo». Обоих водителей доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь и вскоре отпустили.

Также выяснилось, что водитель «Лады» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Мужчину привлекли к административной ответственности. Кроме того, ранее он уже был лишен водительских прав. По факту ДТП начата проверка.