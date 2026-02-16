В центре Уфы столкнулись «Пежо» и «Киа»: пострадала девушка

В Кировском районе Уфы произошло ДТП с пострадавшей. Авария случилась днем 14 февраля напротив дома № 88/1 на улице Пушкина.

По данным ГАИ, 31-летний водитель «Пежо» при повороте налево с улицы Пушкина на улицу Карла Маркса не уступил дорогу встречному «Киа Рио» под управлением 62-летнего водителя.

В результате аварии 27-летняя пассажирка «Пежо» получила травмы. Ее доставили в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.