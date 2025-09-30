В Башкирии расширяется производство средств реабилитации

Производство технических средств реабилитации и оборудования в республике набирает обороты. Сегодня в Башкортостане работают более 10 предприятий, где производят протезы, протезно-ортопедическую обувь, противопролежневые матрасы, оборудование для лечебной физкультуры и реабилитации, трости, костыли и многое другое. По инициативе главы региона Радия Хабирова с 2023 года предприятиям ежегодно выделяются субсидии. Так, в одном из центров только за 2025 год изготовили почти 150 протезов для участников СВО.

Силен тот, кто не сдается – и это не просто слова. 24-летний Тимур Кусербаев – ветеран специальной военной операции. В 2024 году при выполнении боевых задач молодой человек получил минно-взрывное ранение, остался без ноги. Но не сдался и продолжил бороться за полноценную жизнь.

В протезно-ортопедическом центре людям с различным уровнем ампутации помогают вернуться к более качественному уровню жизни. Чтобы «встать на протез», для пациентов организован зал ЛФК. Он оснащен оборудованием, которому нет аналогов в Башкортостане.

В 2025 году центром изготовлено около 500 протезов, 148 из которых – для участников СВО. И всё это бесплатно. В 2023 году предприятие подучило субсидию на развитие производства, на эти средства приобрели настольные валки для раскатки силиконов – с их помощью мастер раскатывает и окрашивает силикон, обеспечивая необходимый оттенок кожи, и конвекционный термошкаф – здесь запекается уже сформированное изделие.

Благодаря новому оборудованию в центре стало доступно не только функциональное, но и эстетическое протезирование. Здесь изготавливают косметические протезы пальцев из силикона для восстановления эстетики кисти рук.