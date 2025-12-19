В Башкирии фабрика мороженого планирует увеличить объёмы производства

На предприятии «Башкирское мороженое» собираются увеличить объёмы производства. Там продолжается реализация проекта по строительству ещё одной фабрики и холодных складов. Начиная с 2020 года объём инвестиций составил свыше одного миллиарда рублей. Какие планы уже воплощены в жизнь, а что только предстоит сделать? И правда ли, что башкирская продукция уже завоевала сердца ценителей вкуса и качества во всем мире?

Для работников – привычная картинка, а вот для сладкоежек – настоящее раздолье. Конвейер по производству мороженого работает буквально без остановки. Только за сутки здесь производят более 50 тонн холодного лакомства на любой вкус и цвет: ванильное, клубничное, карамельное и, конечно, старое доброе эскимо на палочке.

Мороженое отличное, и вовсе не заграничное, а российское. Или, если быть точнее, башкирское. Производство знаменитого десерта было запущено еще в 90-е. С 2020 года на базе предприятия началась реализация инвестиционного проекта по строительству новой фабрики и современных холодных складов. Первым капитальный ремонт провели в производственном корпусе.

Главная цель проекта – создание высокорентабельного, современного и качественного продукта. Объём капиталовложений для его реализации составил более полутора миллиардов рублей. Первый этап масштабной реконструкции уже позади.

Так, сейчас за сутки на предприятии выпускают порядка одного миллиона порций натурального мороженого. Уже в следующем году планируется произвести монтаж и запуск ещё одной производственной линии. Стоит отметить, что популярно башкирское лакомство не только в России, но и за рубежом. Продукция пользуется спросом в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, а также во Вьетнаме и Китае. Идёт работа по выходу на рынок Таиланда. Как отмечают эксперты, республика полностью обеспечивает себя всем необходимым. А вот излишки – прекрасный шанс для производителей покорить мировой рынок. И речь не только о молочной продукции.