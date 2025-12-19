В Башкирии фабрика мороженого планирует увеличить объёмы производства

На предприятии «Башкирское мороженое» собираются увеличить объёмы производства. Там продолжается реализация проекта по строительству ещё одной фабрики и холодных складов. Начиная с 2020 года объём инвестиций составил свыше одного миллиарда рублей. Какие планы уже воплощены в жизнь, а что только предстоит сделать? И правда ли, что башкирская продукция уже завоевала сердца ценителей вкуса и качества во всем мире?

Для работников – привычная картинка, а вот для сладкоежек – настоящее раздолье. Конвейер по производству мороженого работает буквально без остановки. Только за сутки здесь производят более 50 тонн холодного лакомства на любой вкус и цвет: ванильное, клубничное, карамельное и, конечно, старое доброе эскимо на палочке.

Мороженое отличное, и вовсе не заграничное, а российское. Или, если быть точнее, башкирское. Производство знаменитого десерта было запущено еще в 90-е. С 2020 года на базе предприятия началась реализация инвестиционного проекта по строительству новой фабрики и современных холодных складов. Первым капитальный ремонт провели в производственном корпусе.

Главная цель проекта – создание высокорентабельного, современного и качественного продукта. Объём капиталовложений для его реализации составил более полутора миллиардов рублей. Первый этап масштабной реконструкции уже позади.

Фото №1 - В Башкирии фабрика мороженого планирует увеличить объёмы производства

Так, сейчас за сутки на предприятии выпускают порядка одного миллиона порций натурального мороженого. Уже в следующем году планируется произвести монтаж и запуск ещё одной производственной линии. Стоит отметить, что популярно башкирское лакомство не только в России, но и за рубежом. Продукция пользуется спросом в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, а также во Вьетнаме и Китае. Идёт работа по выходу на рынок Таиланда. Как отмечают эксперты, республика полностью обеспечивает себя всем необходимым. А вот излишки – прекрасный шанс для производителей покорить мировой рынок. И речь не только о молочной продукции.

В прошлом году продукты из региона поставляли более чем в 40 стран. Производители на этом не останавливаются и продолжают выходить на экспорт. Кто знает, быть может, в скором времени башкирское мороженое станет таким же знаменитым, как и башкирский мёд?

