В Уфе вор украл из припаркованного «BMW» 300 тысяч рублей

В Уфе полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в краже 300 тысяч рублей из автомобиля «BMW». Об этом сообщили в МВД республики.

По информации ведомства, 55-летний владелец иномарки обратился в полицию, сообщив о пропаже денег, пока он был в торговом центре. На место выехала следственно-оперативная группа. Кроме того, было возбуждено уголовное дело.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник взломал автомобиль с помощью специальных инструментов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель села Зубово Уфимского района.

При обыске в его квартире были найдены и изъяты похищенные деньги, инструменты, использованные при взломе, а также одежда, в которой он находился в момент преступления. Все изъятые вещи направлены на экспертизу, расследование продолжается.