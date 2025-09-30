Башкирия попала в лидеры по эффективности реформы обращения с отходами

Башкортостан в числе лидеров России по эффективности реформы обращения с отходами. Об этом на совещании с главами администраций районов и городов рассказал Премьер-министр Правительства республики. Андрей Назаров отметил, что вопрос остаётся в числе ключевых приоритетов на федеральном уровне, и Башкортостан демонстрирует устойчивые позиции в их решении.

Рейтинг республики по вывозу ТКО и содержанию контейнерных площадок напрямую зависит от слаженной работы региональных операторов и органов местного самоуправления. Премьер указал на системный характер проблем с содержанием площадок в ряде муниципалитетов, особенно в осенне-весенний период.

С 1 сентября 2025 года новым Правилам обращения с ТКО. Андрей Назаров сообщил, что все необходимые корректировки уже внесены в республиканское законодательство. Введены дополнительные обязанности для региональных операторов и операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Определен перечень способов их накопления потребителями, включая крупногабаритные отходы. Детализированы требования в отношении содержания мест накопления отходов.

Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
