Башкирия попала в лидеры по эффективности реформы обращения с отходами

Башкортостан в числе лидеров России по эффективности реформы обращения с отходами. Об этом на совещании с главами администраций районов и городов рассказал Премьер-министр Правительства республики. Андрей Назаров отметил, что вопрос остаётся в числе ключевых приоритетов на федеральном уровне, и Башкортостан демонстрирует устойчивые позиции в их решении.