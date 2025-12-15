Стали известны подробности жесткого обращения жительницы Уфы с 6-летним сыном

В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, которая нецензурно выражалась и избивала своего ребенка в подъезде. Все это зафиксировала камера наблюдения. Видео тут же попало в социальные сети и вызвало бурю негодования и осуждения. Органы правопорядка отреагировали моментально. Женщину задержали и поместили в приемник на 48 часов, а малолетнего ребенка изъяли. Обо всем подробнее – в нашем сюжете.

Если бы не эти кадры с домофона, никто бы так и не узнал о том, что мать издевается над своим ребенком. Камера запечатлела ужасающую сцену. Женщина, которая явно не в духе, отборным матом покрывает сына.

Все началось из-за того, что ребенок хотел погулять немного дольше обычного. А в ответ получил ругань и пощечины. Уже около лифта агрессивная женщина швырнула на пол детский снегокат, поставила на него свою сумку и ненадолго отлучилась. Ребенок попытался подвинуть его, но случайно уронил бутылку с алкоголем. Это окончательно вывело мать из себя: она начала кричать и бить сына по голове. В лифте мать продолжала избивать и нецензурно оскорблять рыдающего мальчика. Видео быстро разлетелось по общедомовым чатам.

На запись тут же обратили внимание в МВД и прокуратуре. Компетентные специалисты установили личность женщины. Ей оказалось 34-летняя жительница Уфы. Вместе с 6-летним сыном она снимала комнату в квартире, где часто выпивала, говорят соседи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением. По информации ведомства, о ходе расследования будет доложено главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Свою вину женщину признала и попросила прощения. Сейчас горе-мать задержана и находится в отделе полиции. Там она проведет ближайшие 48 часов.