Стало известно состояние пострадавших при падении крана в Башкирии

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о самочувствии пострадавших при падении башенного крана в населенном пункте Миловка.

Напомним, на строящейся площадке во время сбора крана произошло падение конструкции. В инциденте пострадали 5 человек – двое находились в кабине, а ещё трое на земле.

Двух пострадавших доставили в больницу №21. Один рабочий находится в тяжелом состоянии – ему потребовалась операция. Состояние ещё одного пострадавшего оценивается средней степени тяжести.

Ещё трое были доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Один из пациентов в крайне тяжелом состоянии, второй – в тяжелом, третий – в состоянии средней степени тяжести.