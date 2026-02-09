В минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ЧП в общежитии Уфы

Пять человек, пострадавшие в результате нападения в общежитии БГМУ в Уфе, идут на поправку. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По его словам, трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое — легкой степени тяжести. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь

Напомним, инцидент произошел 7 февраля. По версии следствия, 15-летний подросток с ножом напал на студентов в общежитии, после чего ранил себя. В результате нападения пострадали шесть человек, включая вахтера, который пытался остановить нападавшего, и полицейских, прибывших на задержание.