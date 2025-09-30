В Уфе завершился фестиваль «Край курая»

В течение трех дней в Центре гребного слалома за победу боролись сильнейшие спортсмены России. Всего на старт вышли около 200 лодок из 10 регионов. Лучший результат среди башкирских гребцов показал Глеб Рубцов, он завоевал серебро в каноэ-одиночке. Также атлеты состязались в дисциплинах байдарка-одиночка и экстрим-слалом. Больше всего медалей у представителей Московской области — на их счету 7 наград.