В Уфе завершился гала-концерт «Юлдаш хит»

Лучшие голоса, зажигательные ритмы и сотни восторженных зрителей. В Уфе завершился гала-концерт «Юлдаш хит». Уже традиционно на одной сцене все те, кого так полюбили слушатели радиостанции. Мы побывали за кулисами мероприятия, подробности – в нашем сюжете.

Только один раз в году и только один день на сцене ГКЗ «Башкортостан» радио «Юлдаш» проводит гала-концерт своего песенного фестиваля. Подведение итогов хит-парада. Не только популярные исполнители, но и удивительные открытия. Конечно, в первую очередь это мероприятие – возможность для верных поклонников увидеть воочию тех, кого они ежедневно слушают на волнах любимой радиостанции.

Каждое их выступление – это настоящее шоу, наполненное той самой неповторимой атмосферой. В этом году она особенная ещё и потому, что радио «Юлдаш» отметило свое 25-летие. Поклонники, безусловно, помнят то праздничное мероприятие, которое впервые проходило на площадке «Уфа-арене», где был настоящий аншлаг. Вот и здесь ни одного свободного места.

Впервые параллельно с концертом на площадке ГКЗ работает выездная студия, трансляция с которой ведётся в эфир радио и в соцсети «ВКонтакте». Ведущие в прямом эфире подводят итоги, берут интервью у исполнителей и дают возможность всем, кто не смог присутствовать на мероприятии, окунуться в эту атмосферу.

Настроение праздника добавляет и веселая троица. Те самые ведущие одного из топовых шоу радиостанции «Теге өсәү», что так и переводится «Те трое».