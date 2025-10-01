Гострудинспекция расследует обрушение крана в Уфимском районе

Гострудинспекция совместно с Ростехнадзором Башкирии начала расследование инцидента с падением крана на стройплощадке в селе Миловка Уфимского района.

Вчера, 30 сентября, при монтаже подъемного крана (выдвижении секции для наращивания высоты) произошел несчастный случай, в результате которого пострадали пять человек. Двоим из них, оставшимся в кабине обрушившейся конструкции, потребовалась помощь спасателей.

С травмами различной степени тяжести были госпитализированы два крановщика, слесарь-монтажник, монтажник и слесарь. Один из пострадавших, 40-летний сменный крановщик, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.