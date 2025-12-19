В Башкирии расследуют ДТП с вахтовым автобусом

В Краснокамском районе произошло ДТП с автобусом, перевозившим вахтовых работников. К расследованию причин случившегося приступила Гострудинспекция республики.

Несчастном случай произошел 16 декабря. У автобуса, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, при повороте в сторону деревни Воробьево заскользили задние колеса, после чего он съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП два помощника бурильщика, 28 и 38 лет, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу Нефтекамска.

В ходе расследования выяснят все обстоятельства случившегося.