В Башкирии подопечные психоневрологического интерната готовят концерт

Подопечные Благовещенского психоневрологического интерната готовятся к празднованию Дня пожилых. В учреждении проживают 120 постояльцев преклонного возраста с ментальными нарушениями. У некоторых нет близких, и родные для них – это сотрудники ПНИ. Вместе с ними они и готовятся к праздничному концерту. Творчество для многих – главная отдушина в жизни.

«Бабулей» она стала год назад, когда попала в Благовещенский ПНИ. Здесь проживают как молодые, так и пожилые люди. В разных корпусах. Жизнь так сложилась, что ни кого из родных у Залифы Талгатовны не осталось, а заболевание уже не позволяло жить одной.

К нашему интервью Залифа Талгатовна готовилась как истинная женщина: достала лучшее платье, надела свой любимый комплект украшений, уложила волосы. Но незадолго до этого она была в другой роли. Залифа Талгатовна – не только подопечная ПНИ, но и его сотрудница. Работает в столовой, помогает поварам, следит за порядком. Рабочий стаж здесь уже 10 месяцев.

Всю жизнь Залифа Сагадиева трудилась инженером-механиком на сахарном заводе – сложная профессия, с которой она успешно справлялась 54 года. Но вместе с техническим складом ума у нее оказалась и тяга к поэзии. Залифа Талгатовна пишет стихи. Своим творчеством она делится и на различных праздниках. Компанию составляют другие подопечные ПНИ. Радимир Васильевич отвечает за музыкальную составляющую мероприятий. Ни один концерт не проходит без его выступлений. А фотография красуется на стенде «Наша гордость».

Корпус для пожилых в Благовещенском ПНИ открылся в 2023 году. Здесь подопечные могут заниматься творчеством, делают различные поделки, чтобы не терять координацию рук. Молодые постояльцы ПНИ из другого корпуса приходят и составляют компанию. Проходят регулярные занятия с психологом.