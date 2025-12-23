В Уфе дедушка-баянист поздравил воспитанников школы-интерната

Дедушка-баянист из Уфы Юрий Иванов в канун Нового года поздравил воспитанников школы-интерната №3. Среди них дети участников СВО и дети, оказавшиеся в социально опасном положении.
Юрий Иванов играет на гармони на улице, а все деньги от этого направляет на покупки подарков детям. Дедушка-музыкант сам воспитанник детского дома и поэтому ежегодно делает такие благотворительные акции.
Праздник прошёл в стенах Уфимского городского детского морского центра имени контр-адмирала Бакаева. Дети из интерната приходят сюда на дополнительные занятия. Сотрудники в костюмах сказочных персонажей устроили представление с играми и конкурсами, в котором участвовали все ребятишки.