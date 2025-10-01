В Башкирии назначили нового главного федерального инспектора

Им стал Александр Окатьев. Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил его руководителю региона Радию Хабирову и управленческой команде.
Игорь Комаров поставил задачи оказывать поддержку в развитии региона, достижении целей нацпроектов, исходящих от главы государства. Радий Хабиров подчеркнул, что в Башкортостане заметно растёт индекс промышленного и сельскохозяйственного производства. Сейчас перед правительством стоит задача выполнения социальных обязательств перед жителями. Выплаты пенсий и заработных плат. А ещё строительства школ, поликлиник и больниц.
Отмечу, что Александр Окатьев до назначения был начальником управления Генеральной прокуратуры России в ПФО, а также федеральным инспектором в Татарстане. Ему 53 года, и родом он из Кирова. Окончил Уральскую государственную юридическую академию и большую часть жизни отдал службе в надзорном ведомстве.