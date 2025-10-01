В Башкирии назначили нового главного федерального инспектора

Им стал Александр Окатьев. Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил его руководителю региона Радию Хабирову и управленческой команде.

Игорь Комаров поставил задачи оказывать поддержку в развитии региона, достижении целей нацпроектов, исходящих от главы государства. Радий Хабиров подчеркнул, что в Башкортостане заметно растёт индекс промышленного и сельскохозяйственного производства. Сейчас перед правительством стоит задача выполнения социальных обязательств перед жителями. Выплаты пенсий и заработных плат. А ещё строительства школ, поликлиник и больниц.

В тесном взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе и руководителями федеральных органов исполнительной власти мы продолжим успешно решать задачи, которые ставит перед нами глава государства Владимир Владимирович Путин.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отмечу, что Александр Окатьев до назначения был начальником управления Генеральной прокуратуры России в ПФО, а также федеральным инспектором в Татарстане. Ему 53 года, и родом он из Кирова. Окончил Уральскую государственную юридическую академию и большую часть жизни отдал службе в надзорном ведомстве.

