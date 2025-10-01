В Башкирии назначили нового главного федерального инспектора

Им стал Александр Окатьев. Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил его руководителю региона Радию Хабирову и управленческой команде.

Игорь Комаров поставил задачи оказывать поддержку в развитии региона, достижении целей нацпроектов, исходящих от главы государства. Радий Хабиров подчеркнул, что в Башкортостане заметно растёт индекс промышленного и сельскохозяйственного производства. Сейчас перед правительством стоит задача выполнения социальных обязательств перед жителями. Выплаты пенсий и заработных плат. А ещё строительства школ, поликлиник и больниц.

В тесном взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе и руководителями федеральных органов исполнительной власти мы продолжим успешно решать задачи, которые ставит перед нами глава государства Владимир Владимирович Путин. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан