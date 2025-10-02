В Уфе прошел чемпионат по финграмотности среди пенсионеров

В столице Башкортостана выявляли грамотных пенсионеров. В Уфе прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по проверке знаний в сфере финансов. Башкортостан впервые присоединился к этой акции.

Весь сентябрь проводили очные лекции. Пока только в Уфе. В основном пенсионеров интересовали вопросы мошеннических схем и способы защиты от них в гаджетах. Обсудили программу долгосрочных сбережений.