В Уфе прошел чемпионат по финграмотности среди пенсионеров

В столице Башкортостана выявляли грамотных пенсионеров. В Уфе прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по проверке знаний в сфере финансов. Башкортостан впервые присоединился к этой акции.
Весь сентябрь проводили очные лекции. Пока только в Уфе. В основном пенсионеров интересовали вопросы мошеннических схем и способы защиты от них в гаджетах. Обсудили программу долгосрочных сбережений.
Лекции прослушали полторы сотни человек старшего возраста. А затем уже желающие присоединились к чемпионату по финграмотности, где проверили себя на знание законов, касающихся финансовых услуг. Выясняли, какой самый выгодный тариф для пенсионеров.