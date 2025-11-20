В Уфе пройдет чемпионат России по боксу среди женщин

В Уфе продолжается подготовка к чемпионату России по боксу среди женщин. Эти соревнования стартуют в столице Башкортостана 27 ноября. Сегодня с участницами турнира встретился заместитель премьер-министра правительства, министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов.

Предстоящий чемпионат станет одним из ключевых спортивных событий года в республике. Спортсменки ведут подготовку к турниру на базе санатория «Зеленая роща».

Вообще очень здорово, что тренировочные сборы 12 команд субъектов нашей страны проводят здесь, у нас. Мне сегодня очень важно было поддержать нашу команду. Ну и просто пообщаться на самом деле.

Руслан Хабибов, заместитель премьер-министра Правительства, министр спорта Республики Башкортостан

В этом году чемпионат России по боксу среди женщин пройдет во Дворце борьбы. Участие в нем примут 180 сильнейших спортсменок страны. Представлять республику на домашнем ринге будет сильная команда. В сборной республики восемь спортсменок.

Наверное, это и дополнительное волнение, и ответственность. Все приедут смотреть, все будут поддерживать, и проиграть уже как-то не очень будет. Надо выигрывать.

Арина Макарова, участница чемпионата России по боксу среди женщин
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
БАШКОРТТАР-БСТ