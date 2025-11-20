В Уфе пройдет чемпионат России по боксу среди женщин

В Уфе продолжается подготовка к чемпионату России по боксу среди женщин. Эти соревнования стартуют в столице Башкортостана 27 ноября. Сегодня с участницами турнира встретился заместитель премьер-министра правительства, министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов.
Предстоящий чемпионат станет одним из ключевых спортивных событий года в республике. Спортсменки ведут подготовку к турниру на базе санатория «Зеленая роща».
В этом году чемпионат России по боксу среди женщин пройдет во Дворце борьбы. Участие в нем примут 180 сильнейших спортсменок страны. Представлять республику на домашнем ринге будет сильная команда. В сборной республики восемь спортсменок.