Стало известно состояние девочки, которая пострадала в смертельном ДТП в Башкирии

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии 5-летней девочки, которая пострадала в смертельной аварии.

Напомним, 1 октября в Туймазах 20-летний лихач на «Ладе Приора» влетел в женщину и ребёнка, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. После авто врезалось в магазин. При этом медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.

Женщина получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. 5-летняя девочка была экстренно госпитализирована. Сейчас она находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. В Туймазинскую ЦРБ выехали врачи Республиканской детской клинической больницы – реаниматолог и нейрохирург провели очные консультации. Врачи скорректировали схему лечения.