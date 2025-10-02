Глава СКР взял на контроль расследование ДТП с гибелью женщины

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о трагическом ДТП в Туймазах, в котором погибла женщина, а ее малолетняя дочь была экстренно госпитализирована.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Следственное управление СК России по Башкирии ходатайствует перед прокуратурой о передаче материалов в свое производство для дальнейшего расследования.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по республике Владимиру Архангельскому проинформировать о решении надзорного органа и о всех выясненных обстоятельствах происшествия.
Напомним, 20-летний водитель «Лады Приоры» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с дочерью, после чего врезался в магазин. Удар был настолько сильным, что женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи, а девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв. Как выяснилось, женщина, пытаясь защитить дочь, успела прикрыть ее своим телом, что спасло ребенка от смертельных травм.