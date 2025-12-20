В Уфе женщина упала «на дно»

В Уфе помощь спасателей потребовалась нетрезвой женщине. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.
На улице Сибирякова женщина около 40-50 лет скатила вниз в овраг по узкой тропинке. Самостоятельно выбраться обратно горожанка не смогла. К счастью, её заметили прохожие.
Спасатели подняли пострадавшую при помощи альпинистского снаряжения. Женщина сильно замерзла. Она несколько раз теряла сознание и не могла ничего сказать, кроме своего имени. Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: УГЗ г. Уфы.