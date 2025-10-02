В Уфе простились с народным артистом Олегом Хановым

Сегодня, 2 октября, в Уфе состоялось прощание с народным артистом России и Башкирии Олегом Хановым. Проститься с любимцем публики прибыли тысячи поклонников.
На траурном митинге также выступили депутат Госдумы, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова, директор Фонда имени Мустая Карима, дочь народного поэта Башкортостана Альфия Каримова, главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури Айрат Абушахманов, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин, главный режиссер Татарского театра драмы им. Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев.
Олега Ханова в последний путь из его родного театра почитатели таланта народного артиста проводили аплодисментами.
Фото: bashinform.ru