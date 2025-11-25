В Уфе «Волонтёры Победы» встретились с председателем движения Ольгой Занко

В Уфе «Волонтёры Победы» из Башкортостана встретились с председателем движения Ольгой Занко. В этом году всероссийскому проекту исполнилось 10 лет, и он продолжает расширяться.

В сфере гражданских патриотических инициатив организация является одной из самых масштабных в мире: сегодня в ее составе более миллиона человек разного возраста.