В Башкирии 23 предприятия внедряют бережливое производство

Повысить качество продукции, снизив затраты на изготовление. 23 предприятия Башкортостана в этом году принимают участие в проекте по внедрению бережливого производства. Задача – оптимизировать процессы, избавиться от ненужных потерь времени, материалов и усилий. На одном из таких предприятий, где выпускают уникальную для страны продукцию, побывала наша съемочная группа.
Уфимский завод точного машиностроения – единственный в России производитель систем спуска обсадных колонн. Учитывая стратегическую важность выпускаемой для нефтегазовой отрасли продукции, предприятие включено в перечень дорожной карты Министерства промышленности и торговли России. А буквально недавно здесь начали внедрять принципы бережливого производства.
Повышать эффективность и избавиться от потерь работникам помогают эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда. В рамках федерального проекта они в течение полугода ведут предприятие. Первые три месяца – этап диагностики, когда специалисты выявляют негативные моменты, влияющие на эффективность производства.
Простой оборудования, длительная переналадка, неправильная внутренняя логистика, низкая загрузка персонала и машин, а также брак – всё это мешает сделать производство бережливым. Задача же специалистов центра компетенций – избавить от потерь предприятие за счёт подбора эффективных методик повышения производительности труда.
В этом году в рамках федерального проекта «Производительность труда» повысить свою эффективность попытаются 23 компании республики. Всего же с 2019 года принципы бережливого производства внедрили более 200 башкирских предприятий. Экономический эффект от этого, по подсчётам экспертов, превысил 4 миллиарда рублей.