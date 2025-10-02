В Башкирии запускают программу развития проектов в сфере ИИ

В Башкортостане запускают программу развития проектов в сфере искусственного интеллекта. Для работы в этом направлении в Москве соответствующий меморандум подписали Институт AIRI, Уральский банк и уфимская «Школа 21». Напомним, она располагается в Геномном центре Межвузовского кампуса Уфы.