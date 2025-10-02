В Башкирии создается первый в мире «Нектароносный лес»

В Нуримановском районе ученые и волонтеры высаживают первый в мире «Нектароносный дендрарий непрерывного цветения» — иными словами, нектарный лес, где будут высажены сотни видов медоносных растений. Как проект повлияет на развитие пчеловодства, популяцию башкирской пчелы и обогащения растительного мира, подробнее в следующем сюжете.

Каждый саженец в горшке — это будущий «житель» Нектарного леса, выращенный из самых лучших сортов семян, собранных по всей России. Клён, липа, ива, каштаны, малина — всего более сотни разновидностей плодовых и медоносных растений, в том числе кустарников и цветущих трав. И всё это силами учёных.

Для уникального дендрария в Нуримановском районе специально выделили 18 гектаров территории. За два года учеными Южно-Уральского ботанического сада-института, волонтерами и неравнодушными жителями региона было высажено почти полторы тысячи четырехлетних саженцев. Цвести они, по прогнозам специалистов, начнут лет через 10, через 20 выйдут на пик своего цветения, а после более 100 лет будут служить на благо пчеловодства.

Сейчас пример бортевой пасеки расположен в уфимском Ботаническом саду, но в планах организовать такие же на территории «Нектарного леса». Колоды, борти — так, как это делали предки башкирского народа. Всё для создания универсальной кормовой базы для эффективного и экологически чистого пчеловодства и сохранения разновидности уникальной черной башкирской пчелы.

По проекту около половины нектарного дендрария займут разные виды лип, порядка 20% — ива и клён, а остальную часть выделят под другие медоносные древесные растения. Специалисты отмечают, что, по предварительным расчётам, медоносы будут цвести до 193 дней (с 13 апреля по 24 октября). Это позволит охватить весь сезон, когда возможен вылет пчёл из улья.

На сегодняшний день проект нектарного леса — первый и единственный в своем роде. Помимо прочего, он поможет сохранить биоразнообразие флоры Башкортостана и приумножить его за счет растений из других климатических зон страны. Ученые будут проводить свои исследования, вести учебную и просветительскую деятельность, в том числе в сфере экотуризма.