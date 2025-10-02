В Уфе отметили Международный день музыки

Диалог культур в Международный день музыки. В Уфе в главном концертном зале республики оркестр под управлением Дмитрия Крюкова представил программу, составленную из произведений Петра Чайковского. Солисткой скрипичного концерта выступила победительница XVII Международного конкурса им. Чайковского Гехи Ким из Республики Корея.
Гехи Ким — одна из ярчайших скрипачек современности — победу в конкурсе Чайковского в 2023 году считает своим важнейшим достижением, а музыку русских композиторов признает сокровищем мировой культуры и всегда исполняет с большим душевным трепетом.