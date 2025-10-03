В Уфе прошла конференция «Башкортостан в евразийском пространстве»

В столице республики свыше ста ученых, преподавателей вузов и учителей истории стали участниками Всероссийской научно-практической конференции «Башкортостан в евразийском пространстве».
На повестке – вопросы взаимодействия культур Евразии в археологических памятниках республики; этнокультурное многообразие и военно-политическая история; вклад российских исследователей в формирование главных направлений в изучении истории Башкортостана.
В рамках конференции запланирован симпозиум с учителями истории. В Уфу приехали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Казани, Перми, Оренбурга, Челябинска и других регионов. Их интересы связаны с региональной историей и трансъевразийскими связями.