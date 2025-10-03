В небе над Башкирией Луна окажется рядом с Сатурном

В ночь с 5 по 6 октября в небе над Башкирией Луна пройдёт рядом с Сатурном. Об этом рассказали в Уфимском планетарии.
Оба небесных тела будут видны в созвездии Водолея. Над горизонтом они появятся почти одновременно: в 18:11 взойдет Луна, а Сатурн взойдет на 16 минут позже. Вечером они будут видны невысоко над горизонтом на юго-востоке. Наиболее высоко они поднимутся в полночь и будут видны на юге.
Луна и Сатурн доступны для наблюдения невооруженным глазом или в бинокль. Светила будут видны до 05:00. После они скроются под горизонтом на западе.
Фото: Уфимский планетарий.