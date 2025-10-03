В небе над Башкирией Луна окажется рядом с Сатурном

Оба небесных тела будут видны в созвездии Водолея. Над горизонтом они появятся почти одновременно: в 18:11 взойдет Луна, а Сатурн взойдет на 16 минут позже. Вечером они будут видны невысоко над горизонтом на юго-востоке. Наиболее высоко они поднимутся в полночь и будут видны на юге.