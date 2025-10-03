В Уфе ребенок едва не утонул в бассейне из-за халатности тренера

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инструктора по спорту Центра спортивной подготовки.
По данным ведомства, в марте 2023 года группа школьников пришла на занятия в бассейн. Один из подростков, не умея плавать, оказался в опасной ситуации. Инструктор, отвечающий за безопасность, не обеспечил мальчику спасательный жилет и не провел инструктаж. В результате 13-летний юноша начал тонуть и потерял сознание. Здоровью подростка был причинен тяжкий вред.
Инструктору предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Уфы.