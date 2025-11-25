В Башкирии рабочий едва не лишился руки на производстве

В Стерлитамаке завершили расследование несчастного случая на предприятии, где 54-летний работник получил тяжелые травмы. Инцидент произошел 23 мая в цехе производства гофрокартона. Как сообщили в ведомстве, руку мужчины затянуло в станок при попытке регулировки клеевой пластины.

Выяснилось, что инструкция по работе с агрегатами гофрированной машины не содержала требований безопасности при регулировке клеевого вала и пластины. Также обнаружилось, что завод-изготовитель станка не предусмотрел в конструкции клеевую пластину, хотя поставлял ее в комплекте со станком, произведенным в Китае.

Как отметила руководитель Гострудинспекции РБ Татьяна Астрелина, в предприятии не смогли предоставить декларацию соответствия оборудования требованиям технического регламента Таможенного союза. В связи с этим эксплуатация гофрировальной машины запрещена до устранения всех нарушений.