В Башкирии более 1100 детей выбрали семейное образование

В Башкортостане родители более 1100 детей отказались от традиционного образования в пользу семейного. То есть школьная программа осваивается либо дома, либо в частных учебных заведениях. Эта форма обучения в России не так распространена. Однако ее приверженцев все больше.

Дважды в неделю — в частную школу, зато занятия дома — ежедневно. Иван Громенко предпочёл такой формат учёбы для сына, увидев пример младшего брата. Показалось, уровень знаний выше.

У Кузнецовых и второй ребенок пошёл в частную школу. Сначала рискнули и после первого класса перешли на другой формат обучения. Сейчас девочка уже в седьмом классе.

Парные уроки, небольшое количество детей в классе, индивидуальный подход. Насколько результативен такой формат, предстоит доказывать на реальных экзаменах в обычной школе — от ОГЭ и ЕГЭ ученики частников не освобождаются по закону.

Важно понимать, есть разные форматы обучения. Семейное образование — весь процесс лежит на родителях. Можно преподавать самостоятельно, приглашать репетиторов или подключать онлайн-ресурсы. Жесткого графика нет. При дистанционном обучении ребенок прикрепляется к онлайн-школе и проходит утвержденную образовательную программу. Ответственность в этом случае несет организация. Должна быть соответствующая лицензия. За образование своего сына всю ответственность на себя взяла вместе с мужем Ксения Игнатьева-Умярова. Семья часто путешествует. Например, сейчас они находятся в Самаре.

Некоторые педагоги выражают одобрение и поддержку семейному образованию, особенно когда видят положительные результаты. Однако есть и свои нюансы: учителя беспокоятся за социализацию детей при такой форме обучения.

Всего в Башкортостане более 1100 детей не ходят в школу, а получают семейное обучение. В Минпросвещения республики считают, что такая форма образования должна быть сохранена в законодательстве, но максимально регламентирована в правовых и подзаконных актах.