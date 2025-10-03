В Уфе пенсионерка превратила квартиру в свалку и застряла в мусоре

В Уфе приставы приехали к уфимке, которая едва не умерла в куче мусора. Пенсионерка, живущая в доме №43 на проспекте Октября, превратила свою квартиру в свалку. На женщину много раз жаловались соседи, суд обязал ее убрать квартиру из соображений пожарной безопасности, но делать она это не собиралась.