В Уфе пенсионерка превратила квартиру в свалку и застряла в мусоре

В Уфе приставы приехали к уфимке, которая едва не умерла в куче мусора. Пенсионерка, живущая в доме №43 на проспекте Октября, превратила свою квартиру в свалку. На женщину много раз жаловались соседи, суд обязал ее убрать квартиру из соображений пожарной безопасности, но делать она это не собиралась.
Накануне пенсионерку завалило хламом, понадобилась помощь спасателей, которые смогли попасть в помещение только через окно. Известно, что женщина страдает «синдромом Плюшкина».
Представители Фемиды уже привлекали пенсионерку к административной ответственности. Сегодня приставы приехали исполнить решение суда, а именно вычистить квартиру. Были привлечены сотрудники местной администрации, ЖЭУ. Подъехала тяжелая спецтехника.