На Солнце зафиксировали очередную мощную вспышку

Утром 3 октября на Солнце была зарегистрирована сильная вспышка, которая сопровождалась крупным выбросом плазмы в сторону Земли. Об этом сообщили в ИКИ РАН.

Вспышка произошла в одной из самых активных областей Солнца, которая сейчас находится на прямой линии с нашей планетой. По данным ученых, существует вероятность того, что выброшенная плазма не сможет развить достаточную скорость (не менее 600 км/с), чтобы отдалиться от Солнца. В течение суток специалисты проведут дополнительные измерения, чтобы уточнить ситуацию.