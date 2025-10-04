Радий Хабиров за рулём автомобиля отправился в Ишимбайский район

Мы строим здесь модельный дом культуры. Аналогичные возвели уже в Стерлибашевском, Дюртюлинском районах. За ним – совсем небольшая школа, в ней учатся 18 детей. Еще 10 ребят возят в школу в Бурзянский район. Что радует – вижу здесь много мальчишек и девчонок. Значит, будущее у деревни есть. А дорогу, о которой я сегодня уже рассказывал, мы доведем и досюда. Потрясающее место. И люди здесь чудесные.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан