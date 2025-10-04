Радий Хабиров за рулём автомобиля отправился в Ишимбайский район

Как сообщил Глава Башкортостана на своих страницах в соцсетях, это полуделовая поездка. Её главной целью руководитель региона назвал осмотр перспективы строительства дороги через Ишимбайский район в сторону Бурзяна и Белорецка. На данный момент делается дорога до деревни Кулгунино. Дальше, по еще не готовой дороге, Радий Хабиров доехал до Каги. Работа по строительству рассчитана на несколько лет.
Часть дороги уже заасфальтирована. Работы продолжаются, отметил Радий Хабиров. И самый сложный этап еще впереди. Необходимо построить ещё 50 километров новых дорог между населенными пунктами.
В ходе своей полуделовой поездки Радий Хабиров рассказал ещё об одном потрясающем месте в Башкортостане. Глава республики доехал до маленькой и красивой деревни Новосаитово на границе Ишимбайского и Бурзянского районов.