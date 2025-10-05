Навсегда в памяти: в Уфе простились с Олегом Хановым

На неделе в Уфе простились с Народным артистом России Олегом Хановым. Он ушел на 75-м году жизни. Творческий путь мэтра сцены охватил ведущие театры России. А вклад в развитие театрального дела республики привел к международному признанию Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури — присвоению премии «Золотая маска». Проводили в последний путь выдающегося актера, режиссера и наставника близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества. В траурном митинге принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Награды, фотографии, сувениры и стопки книг. За годы в гримерной Олега Ханова почти ничего не изменилось. Кроме того, что теперь к выходу на сцену здесь готовится ученик мэтра — народный артист Башкортостана Ирек Булатов.

Последние аплодисменты, как и положено великому артисту, прозвучали в родном для Олега Закировича Башдрамтеатре. Зрительный зал вновь собрал аншлаг, но уже не из-за спектакля. Большая утрата как для поклонников его творчества, так и культуры. Выражая слова соболезнования, Глава республики отметил, что с уходом Фидана Гафарова, а теперь уже Олега Ханова, уходит и «золотой век» театра.

В моей памяти останется, прежде всего, как человек необычайно интеллигентный, очень доброжелательно настроенный ко всем, очень любящий, конечно, театр. Очень любящий свое дело, своих коллег, соратников по театру. Уважаемая Анфиса Муллаяновна, уважаемый Владислав Олегович, мы искренне соболезнуем, мы разделяем горечь утраты. Конечно, мы сделаем всё необходимое для того, чтобы увековечить память Олега Закировича. Мне кажется, он и так своим творчеством навсегда останется в памяти народа Башкортостана.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Самые драматичные и сокровенные моменты жизни. Олег Ханов пропускал через себя каждую реплику и каждое движение на сцене. На его желание пойти по стопам именитых родителей и тоже стать артистом Закирьян Ханов и Шамсинур Сиражетдинова отреагировали резко. И лишь роль Пупка в спектакле по повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство» заставила их передумать.

Оставался до последних дней мне очень большой поддержкой. Он был очень добрый, очень. Добрый, внимательный, попрощался даже, предчувствуя свой уход. Подарил на память мне свою книгу, очень тепло мы с ним прощались.

Закира Вильданова, сестра Олега Ханова

Желание попробовать себя во всем. Он с легкостью совмещал руководство с актерским ремеслом, одно за другим получая международные признания. В 1994 году «Великодушный рогоносец» отметили премией Яблочкиной в номинации «Лучшая мужская роль», а спустя два года, за игру пастуха Абдурахмана в спектакле «Бибинур, ах, Бибинур», он получил Государственную премию Российской Федерации.

Он был всегда человечный, понимающий, потому что сам был актером. Он любил много шутить, он в те года, когда мы только пришли, он очень любил разыгрывать актеров. Детей актеров очень любил разыгрывать. Светлый человек, всегда открыт к общению. В то же время ты понимаешь, что рядом с тобой находится непревзойденный мастер, мастер своего дела.

Алмас Амиров, заслуженный артист России

Актер, в совершенстве исполняющий роли на башкирском и русском языках. Творческий путь пролегал через сцены ведущих театров России — от оренбургских подмостков до столичного «Сатирикона». Башдрамтеатр имени Мажита Гафури поднялся на новый уровень и добился международного признания — при Олеге Ханове он удостоился главной награды театра России «Золотая маска». В прошлом году ему присвоили звание Народного артиста России. А в этом — даже в 74 года ждали с гастролями в башкирском театре. Вся жизнь была посвящена искусству.

Фото №1 - Навсегда в памяти: в Уфе простились с Олегом Хановым

У нас появляются морщины со временем, это как вода, как река, она течет, течет, течет. Сказать, что я не боюсь смерти, будет неправдой. Я не могу представить, что вдруг как-то закончится все. И в то же время, наверное, нужно просто если не понимать, то хотя бы знать, что душа-то она остается.

Олег Ханов, народный артист России

И она осталась. В памяти коллег и стенах театров.

Когда уходят такие люди, говорят, уходит эпоха. И он действительно был олицетворением своей эпохи — это был «золотой век», я вот так считаю. «Золотой век» нашего театра, когда такие актеры, как Олег Ханов, Фидан Гафаров, Гюлли Мубарякова, Ильшат Юмагулов — такие глыбы работали в нашем театре. Говорят же, пока человека помнят, пока о нем говорят — он жив. В наших сердцах, конечно, он всегда будет жив.

Эльвира Юнусова, заслуженная артистка России

Его образ навсегда вплетен в культурную историю Башкортостана. За грустной мизансценой прощальной церемонии кроется незабываемый бенефис масштабного актера на сцене и великого человека в жизни. Олег Ханов обрел покой на Южном кладбище столицы.

