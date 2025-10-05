Навсегда в памяти: в Уфе простились с Олегом Хановым

Он был всегда человечный, понимающий, потому что сам был актером. Он любил много шутить, он в те года, когда мы только пришли, он очень любил разыгрывать актеров. Детей актеров очень любил разыгрывать. Светлый человек, всегда открыт к общению. В то же время ты понимаешь, что рядом с тобой находится непревзойденный мастер, мастер своего дела.

Алмас Амиров, заслуженный артист России