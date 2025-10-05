Навсегда в памяти: в Уфе простились с Олегом Хановым

На неделе в Уфе простились с Народным артистом России Олегом Хановым. Он ушел на 75-м году жизни. Творческий путь мэтра сцены охватил ведущие театры России. А вклад в развитие театрального дела республики привел к международному признанию Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури — присвоению премии «Золотая маска». Проводили в последний путь выдающегося актера, режиссера и наставника близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества. В траурном митинге принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Награды, фотографии, сувениры и стопки книг. За годы в гримерной Олега Ханова почти ничего не изменилось. Кроме того, что теперь к выходу на сцену здесь готовится ученик мэтра — народный артист Башкортостана Ирек Булатов.
Последние аплодисменты, как и положено великому артисту, прозвучали в родном для Олега Закировича Башдрамтеатре. Зрительный зал вновь собрал аншлаг, но уже не из-за спектакля. Большая утрата как для поклонников его творчества, так и культуры. Выражая слова соболезнования, Глава республики отметил, что с уходом Фидана Гафарова, а теперь уже Олега Ханова, уходит и «золотой век» театра.
Самые драматичные и сокровенные моменты жизни. Олег Ханов пропускал через себя каждую реплику и каждое движение на сцене. На его желание пойти по стопам именитых родителей и тоже стать артистом Закирьян Ханов и Шамсинур Сиражетдинова отреагировали резко. И лишь роль Пупка в спектакле по повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство» заставила их передумать.
Желание попробовать себя во всем. Он с легкостью совмещал руководство с актерским ремеслом, одно за другим получая международные признания. В 1994 году «Великодушный рогоносец» отметили премией Яблочкиной в номинации «Лучшая мужская роль», а спустя два года, за игру пастуха Абдурахмана в спектакле «Бибинур, ах, Бибинур», он получил Государственную премию Российской Федерации.
Актер, в совершенстве исполняющий роли на башкирском и русском языках. Творческий путь пролегал через сцены ведущих театров России — от оренбургских подмостков до столичного «Сатирикона». Башдрамтеатр имени Мажита Гафури поднялся на новый уровень и добился международного признания — при Олеге Ханове он удостоился главной награды театра России «Золотая маска». В прошлом году ему присвоили звание Народного артиста России. А в этом — даже в 74 года ждали с гастролями в башкирском театре. Вся жизнь была посвящена искусству.
И она осталась. В памяти коллег и стенах театров.
Его образ навсегда вплетен в культурную историю Башкортостана. За грустной мизансценой прощальной церемонии кроется незабываемый бенефис масштабного актера на сцене и великого человека в жизни. Олег Ханов обрел покой на Южном кладбище столицы.