В Уфе прошли соревнования по биатлону «Приз памяти Ямалеева»

В столице республики прошли всероссийские соревнования по биатлону «Приз памяти Ямалеева». В нем принимали участие юноши и девушки до 18 лет. Они провели по две гонки. В спринте и в пасьюте каждый раз на старт выходили более 150 спортсменов.
У юношей две золотые медали завоевал мастер спорта России Александр Фоминых из Кировской области. Уфимец Максим Аптыкаев стал вторым в спринте. У девушек лучшей среди представительниц республики была Светлана Михалева. В гонке на 10 километров она финишировала 12-й.
22 января в Уфе пройдет первенство Приволжского федерального округа среди биатлонистов этой же возрастной группы. Состязания станут отборочными на первенство страны.