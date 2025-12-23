В Уфе прошли соревнования по биатлону «Приз памяти Ямалеева»

В столице республики прошли всероссийские соревнования по биатлону «Приз памяти Ямалеева». В нем принимали участие юноши и девушки до 18 лет. Они провели по две гонки. В спринте и в пасьюте каждый раз на старт выходили более 150 спортсменов.