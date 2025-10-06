В Башкирии стартовал проект «4 сезона добрых дел»

В Башкортостане стартовал второй сезон регионального проекта «4 сезона добрых дел». Его задача – вовлечь подростков республики в волонтёрскую деятельность. В прошлом году проект охватил более 700 подростков из 34 муниципалитетов. Помощь получили порядка 6000 человек.

Подростки от 12 до 18 лет собираются в команды под руководством наставников – педагогов, вожатых. И потом в своем населенном пункте, к примеру, нынешней осенью напоминают о правилах безопасности дома и на улице, в школе и в интернете. А зимой проведут культурно-творческие мероприятия для разных аудиторий, разработают сценарии и собственные программы. Весной займутся озеленением и облагораживанием школ, парков и дворов.