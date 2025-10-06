В Башкирии мужчина пострадал при пожаре в бане

Накануне вечером в селе Верхние Ташлы Шаранского района загорелась бревенчатая баня. Инцидент произошел на улице Социалистической.

Фото №1 - В Башкирии мужчина пострадал при пожаре в бане

На место происшествия оперативно прибыли пожарные МЧС России, сотрудники Госкомитета РБ по ЧС и добровольцы Нижнеташлинского сельсовета. Огонь уничтожил баню и повредил расположенный рядом дровяник. Общая площадь пожара составила 20 кв.м.

58-летнего мужчину с ожогами кистей обеих рук госпитализировали в Шаранскую центральную районную больницу.

В настоящее время проводится расследование. Предварительно, причиной пожара могла стать эксплуатация неисправной печи.

Фото: МЧС по РБ.

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии