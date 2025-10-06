В Башкирии девочка едва не убила брата ножом

В Иглинском районе вынесли приговор по уголовному делу в отношении 16-летней местной жительницы. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Согласно информации прокуратуры республики, конфликт между братом и сестрой произошел в июне этого года. В ходе ссоры, вызванного личной неприязнью, девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила его кухонным ножом в грудь. В результате здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.