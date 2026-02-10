В Башкирии едва не сорвалось романтическое путешествие

Молодой паре из Магнитогорска пришлось просить о помощи после того, как их автомобиль застрял в снегу на проселочной дороге. Инцидент произошел недалеко от села Абзаково.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, застрявшую машину обнаружили пожарные во время патрулирования. Выяснилось, что пара на своем новом автомобиле съехала на проселочную дорогу и угодила в снежную ловушку. Попытки выбраться своими силами ни к чему не привели.

Спасатели с помощью троса вытащили автомобиль. После этого пара смогла продолжить свое романтическое путешествие.