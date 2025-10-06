Башкирия опережает план по цифровизации здравоохранения

Медицина в онлайн-режиме. Башкортостан опережает план по цифровизации здравоохранения. Миллионы жителей республики уже оценили результаты реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программы «Развитие здравоохранения». Записаться к врачу, не выходя из дома, заказать справки и даже получить консультацию экспертов, не приезжая в Уфу из отдалённых городов и районов. Подробности – в нашем сюжете.
Врачи Республиканской клинической больницы не бросают своих пациентов даже после выписки. Для коррекции терапии и наблюдения в динамике есть возможность организовать телемедицинскую консультацию с любым муниципалитетом Башкортостана. Посоветоваться с коллегами в онлайн-режиме могут также врачи районных больниц и даже фельдшеры сельских ФАПов. В прошлом году было организовано 24 тысячи таких соединений. В этом – уже более 22 тысяч.
Внедрение цифровых технологий нацелено на качественные изменения в организации медицинской помощи населению. Электронная запись к врачам сокращает время ожидания и очереди в медучреждениях. А доступность электронных медицинских документов позволяет пациентам контролировать процесс лечения и получать результаты обследований в удобном формате. По всем показателям регион уже опережает план по цифровизации здравоохранения.
Именно их обсудили на площадке первой стратегической сессии по актуальным вопросам цифровизации отрасли. В 2024 году успешно реализован проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении», завершивший первый этап масштабной трансформации. Значительное развитие получила государственная информационная система, что позволило оптимизировать процессы оказания медицинских услуг и повышение их доступности для населения.
Современные цифровые технологии предлагают целый спектр инструментов для решения многих задач. Создаются более доступные, более точные и персонализированные медицинские услуги. Однако вместе с этим возникают новые риски, связанные с киберугрозами, взломами систем и утечками конфиденциальной информации. На этом фоне обеспечение информационной безопасности и защита персональных данных пациентов становятся ключевыми аспектами цифровой трансформации здравоохранения.