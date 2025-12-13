Дёмский парк Уфы получил признание Всемирной организации здравоохранения. Проект наградили на Конгрессе ICUH, посвящённом улучшению городского здоровья в мире. Проект благоустройства пространства был удостоен награды Award for Best Community-Led or Participatory Research за лучшее исследование, проводимое под руководством сообщества или на основе широкого участия. Об этом в соцсетях сообщил глава республики.

Реконструированный по проекту Института развития городов Башкортостана парк со скейт-площадкой в Дёмском районе был открыт два года назад. По словам Радия Хабирова, региональные власти стремятся не просто благоустроить общественные территории, но и сделать их красивыми, наполнить их смыслами и новыми функциями, чтобы туда хотелось возвращаться. Глава республики отметил, что специалисты продолжают изучать, как обновлённый Дёмский парк влияет на подростков и меняет их отношение к району.