В Башкирии внедрили микропротезирование для мелких животных

В Башкортостане ветеринары поставили на поток операции по замене тазобедренных суставов животным. За два года уфимские «Айболиты» установили протезы 15 питомцам. Операции проводят даже самым маленьким породам собак и кошек. Ранее такие хирургические вмешательства проводились единично и только в Москве.

Этому псу по кличке Джо породы той-пудель полтора года, и он чуть не остался инвалидом. Сустав правой задней лапы разрушился из-за дисплазии — однажды кость просто перестала расти. Три месяца назад Джо пережил эндопротезирование тазобедренного сустава. Решиться на хирургическое вмешательство, признаются хозяева, было непросто.

Раньше собакам карликовых пород могли предложить только резекцию головки бедренной кости, а это значит ограничить подвижность на всю дальнейшую жизнь. Шанс на восстановление появился благодаря башкирским ветеринарам, которые научились у китайских коллег ставить мелким собакам и кошкам микропротезы. Джо — не первый питомец, кто перенёс такую операцию.

Если раньше подобные операции делали в столице страны, то теперь их проводят и в Уфе. Пока только в одной ветеринарной клинике. За плечами Айрата Кутлиматова уже 140 подобных процедур. Протезирование — сложный процесс, признается ветеринар. После установки импланта четверолапые пациенты могут спокойно передвигаться — будто и не было до этого травмы.

Для таких операций используются отечественные протезы. По словам ветеринаров, они ни в чем не уступают зарубежным аналогам. И менять их не нужно. В основном такие операции проводят животным с неправильным физиологическим развитием. Чаще всего патологии встречаются у собак в возрасте от полутора до семи лет.

Хирургическое вмешательство проходит под наркозом, с искусственной вентиляцией легких. Чтобы поставить такой протез, требуется от полутора до 6 часов.

Частая причина хромоты животного — дисплазия тазобедренного сустава. Это каждодневная практика в ветеринарной ортопедии. Через 2–3 дня после операции питомец может встать. А чтобы полностью реабилитироваться, потребуется от одного до трёх месяцев. Такая маленькая деталь поможет собачке начать новый путь.