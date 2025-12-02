В Уфе за день спасли двух животных

В Уфе помощь спасателей за один день потребовалась сразу двум животным. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

Так, в службу спасения обратился местный житель. Он сообщил, что цепь сильно сдавила и перетирала шею его собаке. При этом самостоятельно мужчина помочь питомцу не смог. Спасатели с помощью болтореза помогли освободить животное.

Во втором случаев помощь спасателей потребовалась кошке, которая забралась высоко на дерево. Специалисты поднялись по лестнице и спустили беглянку.