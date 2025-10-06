Газификация садов и новые ФАПы: итоги оперативки с Радием Хабировым

Газификация садов, сбор налогов и открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов. Это и не только обсудили на оперативном совещании в Правительстве. Говорили также о начале масштабной информационной кампании по уплате налогов.

Это событие затронуло сразу несколько тысяч жителей отдаленных сел, для которых медицина теперь стала доступнее. Новые фельдшерско-акушерские пункты в этом году установили в 120 населенных пунктах — это 90% от запланированного количества. Работа, которую власти проделали в этой сфере за последние 6 лет, — настоящий повод для гордости, отметил Радий Хабиров.

Мы искренне радуемся за вас и, конечно, хорошо понимаем значение новых ФАПов для доступности сельской медицины. Самое главное – спасибо нашим фельдшерам за их труд. Именно они первыми приходят на помощь нашим жителям. В республике мы обновили каждый третий фельдшерско-акушерский пункт. Старые, аварийные, часто бревенчатые здания с печным отоплением, без элементарных удобств уходят в прошлое. Им на смену приходят комфортные, современные, хорошо оснащённые пункты. Такую системную работу будем продолжать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новый медпункт заработал сегодня в селе Рапатово Чекмагушевского района. В зоне обслуживания — почти 600 человек. Вопрос строительства ФАПа местные жители подняли на прямой линии с главой региона в конце прошлого года. Прежнее полувековое здание, как тогда рассказывали сельчане, было далеко не в лучшем состоянии.

К слову, сотрудница Рапатовского ФАПа посвятила медицине более 40 лет. Именно фельдшеры — сердце любой сельской амбулатории, они находятся на переднем крае борьбы за здоровье жителей, отметил глава республики. И сегодня укомплектованность кадрами составляет почти 99%. Ну а благодаря цифровизации стал значительно шире перечень возможностей ФАПа, где можно в том числе вести телемедицинские консультации с республиканскими центрами.

О комплексном обновлении говорили и в сфере садовых товариществ. Многие люди здесь не просто выращивают продукты, но и живут круглогодично. За последние три года дачники получили господдержку на сумму более 750 млн рублей. Власти помогают ремонтировать подъездные пути и налаживать систему электроэнергетики. Продолжается социальная догазификация, под условия которой попадают более 15 тыс. домов.

Глава Минсельхоза рассказал и об успехах в сельском хозяйстве. Почти на 95% завершена уборка зерновых. Аграрии собрали 3 млн 650 тысяч тонн зерна, что уже на 10% выше прошлогоднего урожая. Хорошие результаты по масличным культурам, из-за чего в ведомстве уже подумывают увеличить посевные площади на следующий год. Ну а из-за большой урожайности свёклы сахарным заводам, похоже, придётся работать ударными темпами до февраля, а не января, как планировали изначально.