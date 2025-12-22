Подготовка к Новому году и награды энергетикам: итоги оперативки с Радием Хабировым

Дворы и улицы должны быть очищены от снега, а ледяные горки и городки проинспектированы. На еженедельном оперативном совещании правительства Глава Башкортостана поставил задачу усилить работу, чтобы новогодние праздники прошли в комфортных и безопасных условиях. Также Радий Хабиров вручил государственные награды энергетикам в честь их профессионального праздника. Что ещё обсуждалось на предпоследней в этом году оперативке в ЦУРе?

По прогнозам синоптиков, Башкортостан ожидает снежная и морозная неделя. Одним из первых поручений Радия Хабирова на оперативном совещании стало усиление работы коммунальных служб. По данным МинЖКХ, в целом по республике в уборке территорий задействованы более 1500 единиц техники и почти 3000 дворников.

Достаточно большое количество обращений поступает от жителей, и на них надо реагировать и, самое главное, организовать эту работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ещё одна задача – обезопасить жителей при катании с ледяных горок. Всего их будет более 500. Самые высокие пройдут обязательную государственную регистрацию.

Свой профессиональный праздник 22 декабря отмечают энергетики. Радий Хабиров отметил, что специалисты этой отрасли – надёжные партнёры региона. Башкирская электросетевая компания ежегодно инвестирует десятки миллиардов рублей в развитие и на высоком уровне обеспечивает энергией жителей республики. За многолетний труд передовики удостоились государственных наград.

Похвалы заслуживают и водители гуманитарных конвоев, которые не первый год доставляют в зону СВО всё необходимое. Глава Башкортостана поручил организовать с ними встречу. Заедет Радий Хабиров и на строительную площадку нового детского сада в Благовещенске. Всего в текущем году в Башкортостане реализуют 42 федеральных проекта в рамках 12 нацпроектов. На эти цели выделено 50 миллиардов рублей, большую часть перечислил федеральный бюджет. По многим направлениям республика лидирует, выполняя свои обязательства.

Очень важно понять, что нацпроекты – это главный стратегический инструмент нашего развития, потому что основные деньги, решения и показатели становятся федеральным национальным проектом. Мы наши планы корректируем под национальные проекты, добавляем свои планы, и это наше право, мы находим деньги и сами расширяем те задачи, которые есть. Сейчас мы подвели предварительные итоги, но практически все показатели, которые у нас проходят по нацпроекту, мы достаточно неплохо выполняем. За прошлые пять лет нацпроектов, если взять здравоохранение, мы лучшие в России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан