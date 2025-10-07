В Иглинском районе открыли еще один ФАП

В Башкортостане открыли
ещё один новый фельдшерско-акушерский пункт. Он появился в селе Балтика
Иглинского района. Новое здание построили по программе модернизации первичного
звена здравоохранения.
Укомплектовали необходимым
современным оборудованием. Все это теперь доступно для 750 сельчан. Многие
процедуры можно будет пройти в новом ФАПе, раньше для этого нужно было ехать в
райцентр.
Спасибо
всем, кто построил модульный ФАП, благодарю от всей души, кто к этому
причастен. Здесь здание светлое, белое, оборудовано по СанПиНу. Есть вода
горячая, холодная, канализация, новое оборудование и новые инструменты есть. Мы
можем сделать ЭКГ, по плану можем взять на диспансеризацию, проводим
профилактические работы в школе, будем делать профилактические прививки.
Спасибо всем огромное.Нина Прига, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Балтика
Здесь
светло, хорошо. Сейчас не надо в Иглино ехать, направления на анализы здесь
дают, ЭКГ можно снять, удобно. Давно хожу. Фельдшер хорошо оказывает помощь.
Спасибо всем, что построили хороший медпункт.Фаниля Батталова, жительница села Балтика
Новый ФАП в селе
Балтика – третье по счету медучреждение, открытое в Иглинском районе в этом
году. На днях распахнет двери еще один пункт в деревне Урунда.