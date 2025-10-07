В Иглинском районе открыли еще один ФАП

Спасибо всем, кто построил модульный ФАП, благодарю от всей души, кто к этому причастен. Здесь здание светлое, белое, оборудовано по СанПиНу. Есть вода горячая, холодная, канализация, новое оборудование и новые инструменты есть. Мы можем сделать ЭКГ, по плану можем взять на диспансеризацию, проводим профилактические работы в школе, будем делать профилактические прививки. Спасибо всем огромное.

Нина Прига, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Балтика