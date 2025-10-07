В Иглинском районе открыли еще один ФАП

В Башкортостане открыли ещё один новый фельдшерско-акушерский пункт. Он появился в селе Балтика Иглинского района. Новое здание построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Укомплектовали необходимым современным оборудованием. Все это теперь доступно для 750 сельчан. Многие процедуры можно будет пройти в новом ФАПе, раньше для этого нужно было ехать в райцентр.

Спасибо всем, кто построил модульный ФАП, благодарю от всей души, кто к этому причастен. Здесь здание светлое, белое, оборудовано по СанПиНу. Есть вода горячая, холодная, канализация, новое оборудование и новые инструменты есть. Мы можем сделать ЭКГ, по плану можем взять на диспансеризацию, проводим профилактические работы в школе, будем делать профилактические прививки. Спасибо всем огромное.

Нина Прига, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Балтика

Здесь светло, хорошо. Сейчас не надо в Иглино ехать, направления на анализы здесь дают, ЭКГ можно снять, удобно. Давно хожу. Фельдшер хорошо оказывает помощь. Спасибо всем, что построили хороший медпункт.

Фаниля Батталова, жительница села Балтика

Новый ФАП в селе Балтика – третье по счету медучреждение, открытое в Иглинском районе в этом году. На днях распахнет двери еще один пункт в деревне Урунда.

