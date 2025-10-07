В Уфе в канализационной шахте нашли тела двух мужчин

В Уфе произошёл несчастный случай. В канализационной шахте погибли двое рабочих.
По данным следственного комитета, инцидент произошёл 6 октября на улице Менделеева. Рабочий подрядной организации потерял сознание при спуске в канализацию. Ему на помощь бросился коллега, который тоже потерял сознание.
На место происшествия оперативно прибыли медики, которые попытались реанимировать пострадавших, однако потерпели неудачу.
Следователь осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинские экспертизы. Выясняются причины и условия случившегося. По итогам расследования будет дана правовая оценка соблюдения требований безопасности при строительстве и других работах.
Фото: СК РФ по РБ.